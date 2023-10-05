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7 من الأهلي و3 زملكاوية.. قائمة منتخب مصر لمواجهتي زامبيا و الجزائر

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر الجاري>

ويخوض المنتخب خلال معسكر أكتوبر وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات ، في إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وضمت القائمة 25 لاعبًا هم :

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي ، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي.

الوسط: طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه، حسين الشحات

الهجوم: مصطفي محمد، مروان حمدي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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