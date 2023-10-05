شكرا لقرائتكم خبر عن 46 بطلا يشاركون فى أولمبياد باريس 2024 حتى الآن بعد تأهل لاعبى الرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح سداسى لاعبى الرماية فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، من خلال البطولة الأفريقية المقامة حالياً فى ميادين الرماية بالعاصمة الإدارية، ليصبح عدد المتأهلين من مصر إلى باريس 2024 حتى الآن 46 لاعبًا ولاعبة، وهم 18 لاعبًا أساسيًا لكرة القدم الأولمبي، و8 لاعبات للسباحة التوقيعية "مقعدين"، و20 بطلا في الرياضات الفردية، قبل قرابة العام على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تعد أكبر تجمع رياضي في العالم، خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس من عام 2024.

أبطال الرماية

تأهل عزمي محيلبة بطل رماية الإسكيت إلى أولمبياد باريس بعدما حقق الميدالية الذهبية في بطولة العالم التي أقيمت بكرواتيا.

كما تأهل محمد حمدي، لاعب المنتخب المصري للرماية، إلى أولمبياد باريس 2024، عقب تحقيق الميدالية الذهبية في سباق البندقية ضغط هواء في منافسات الفردي بالبطولة الأفريقية السادسة عشر المقامة في مصر.

وتأهلت الرامية المصرية ريماس خليل إلى أولمبياد باريس، عقب تحقيقها الميدالية الفضية في منافسات البندقية 10 أمتار "ضغط هواء" بالبطولة الأفريقية السادسة عشر المقامة في مصر.

كما تأهلت هالة الجوهري لاعبة المنتخب المصري للرماية إلى الأولمبياد، بعدما حققت الميدالية الذهبية في منافسات فردي المسدس هواء 10 أمتار بالبطولة الأفريقية.

وحجزت أميرة أبو شقة بطلة المنتخب المصري للرماية مقعدها في الأولمبياد بعدما فازت بالميدالية الذهبية في منافسات الإسكيت بالبطولة الأفريقية.

وتأهل عمر هشام لاعب المنتخب المصري للرماية إلى أولمبياد باريس 2024، بعدما حقق الميدالية الفضية في منافسات الإسكيت بالبطولة الأفريقية السادسة عشر المقامة في مصر.





الملاكمة

تأهلت يمنى عياد بطلة المنتخب المصري للملاكمة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، كأول لاعبة مصرية في التاريخ، وذلك بعد تأهلها إلى نهائي البطولة الأفريقية التي تستضيفها مدينة داكار بالسنغال، بعد فوزها على بطلة الجزائر بنتيجة 3-1 في نصف النهائي.

تأهل عبد الرحمن عرابي لاعب منتخب مصر للملاكمة إلى أولمبياد باريس، بعد حصد الميدالية الذهبية في البطولة الأفريقية، عقب تحقيق الفوز على ملاكم تنزانيا يوسف لوكاسي بنتيجة 5-0 في منافسات وزن تحت 80 كجم.

كما تأهل عمر العوضي إلى الأولمبياد، بعد التتويج بالميدالية الذهبية في البطولة الأفريقية بعد الفوز عبر الكونغولي مايبيا ستيف بنتيجة 3-1، في منافسات وزن تحت 71 كجم.





تنس الطاولة

تشارك بعثة مصر لتنس الطاولة في أولمبياد باريس بقائمة تضم 6 لاعبين، بواقع 3 من الرجال و 3 من السيدات، على أن يشاركوا في منافسات الفرق والفردي.

تأهل منتخب مصر للرجال إلى أولمبياد باريس 2024، عقب تحقيق لقب البطولة الأفريقية المقامة في تونس بعد الفوز على منتخب نيجيريا بثلاثة أشواط مقابل شوط.

بينما تأهل منتخب السيدات إلى الأولمبياد، عقب التتويج أيضا بلقب البطولة الأفريقية بعد الفوز على نيجيريا في النهائي بثلاثة أشواط نظيفة.

كما تأهل الزوجي المختلط عمر عصر ودينا مشرف إلى أولمبياد باريس 2024، بعد حصد ذهبية البطولة الأفريقية عقب الفوز على الزوجي النيجيري في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.





الخماسي الحديث

حجز مهند شعبان لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث مقعدًا لمصر في أولمبياد باريس عقب فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في شهر يونيو الماضي بتركيا.

كما تأهلت ملك إسماعيل لاعبا المنتخب المصري إلى أولمبياد باريس 2024، بعدما حققت الميدالية الذهبية في نهائي البطولة الأفريقية التي أقيمت على ملاعب استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.

وفي نفس السياق على مستوى فردي الرجال تمكن أحمد الجندي من حصد الميدالية الذهبية والتأهل أيضًا إلى أولمبياد باريس 2024





السباحة

تأهل مروان القماش بطل المنتخب المصري للسباحة إلى أولمبياد باريس 2024 في سباق 1500 متر حرة وذلك بعد احتلال المركز التاسع في بطولة العالم للسباحة التي أقيمت في مدينة فوكوكا اليابانية، بزمن 14:55.19 دقيقة في التصفيات.

ونجح مروان القماش في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في سباقي 800 متر حرة و 1500 متر حرة.

وتأهل القماش في سباق 800 متر حرة عقب حصده الميدالية الفضية ضمن ملتقى Fort Lauderdale الدولي للسباحة، بتوقيت شخصي جديد قدره 7:50.38 دقيقة محققًا الزمن التأهيلي وهو 7:51.65 دقيقة.





السباحة التوقيعية

تأهل المنتخب المصري للسيدات للسباحة التوقيعية إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، بعد تأهله إلى نهائي الفرق في بطولة العالم للألعاب المائية التي أقيمت في مدينة فوكوكا اليابانية بمجموع 179,03 نقطة.

كما ضمن الثنائي هنا هيكل وملك طوسون، التأهل إلى الأولمبياد في منافسات الزوجي بعد صعودهم إلى نهائي بطولة العالم للألعاب المائية.





تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى أولمبياد باريس 2024، بعد تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية قي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب. المصارعة المصارعة تأهل عبد اللطيف منيع، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، إلى أولمبياد باريس 2024 بعد حصد برونزية وزن 130 كجم، في بطولة العالم للكبار للمصارعة، بعد فوزه على بطل الصين بنتيجة 3 – 2.

منتخب مصر لكرة القدم الأولمبي