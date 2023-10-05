شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، دخول الفريق معسكر مغلق فى فندق النادى، وذلك قبل السفر إلى برج العرب استعدادا للقاء الأهلى المقرر لها الأحد المقبل فى دورى نايل.

ويسعى إيهاب جلال لفرض التركيز على اللاعبين وتصحيح كل الأخطاء التى وقعوا فيها فى المباراتين الماضيتين أمام زد والاتحاد من أجل عدم تكرارها أمام الأهلى.

كما أشرف إيهاب جلال على التدريبات التكتيكية والفنية فى العديد من النواحى سواء الدفاعية أو الهجومية، وحرص جلال على شرح كل تدريب تكتيكى بشكل مستفيض للاعبين وإيقاف اللعب لتصحيح بعض الأخطاء سواء فى التحرك أو التمركز.

وتسلم إيهاب جلال تقريراً من جهازه المعاون عن 4 مباريات خاضها النادى الأهلى محلياً وأفريقيا منذ بداية الموسم للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المارد الاحمر بحثاً عن تحقيق الانتصار الثانى في الدوري بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل تجميع النقاط وعدم تكرار سيناريو المواسم الماضية، خاصة بعد الهزيمة أمام زد، كما حذر اللاعبين من تكرار الأخطاء الساذجة التي تحدث في المباريات الماضية.