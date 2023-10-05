شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يواصل الغياب عن الأهلى أمام الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صلاح محسن مهاجم الأهلي الغياب عن مباريات الفريق لعدم الشفاء من إصابته الأخيرة، حيث تتضاءلت فرص تواجده مع المارد الأحمر فى مباراة الإسماعيلي المقرر لها الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

ويعاني صلاح محسن من إصابة في العضلة الأمامية حرمته من التواجد في مباراتي الفريق أمام سان جورج الإثيوبي بإياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ثم مواجهة إنبي أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس مصر.

ويخضع صلاح محسن لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة ليكون جاهزاً لرحلة تنزانيا، التى سيخوض خلالها الفريق مباراة سيمبا يوم 20 أكتوبر الجارى فى ذهاب ربع نهائى الدورى الأفريقى لكرة القدم.

ويبدأ الأهلى، مساء اليوم الخميس، الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها الأحد المقبل في دوري نايل بعد الفوز على انبي بثلاثية نظيقة أمس في نصف نهائي كأس مصر.