شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال معسكرا مغلقا اليوم الخميس فى الإسكندرية، استعدادا لمواجهة الاتحاد المقر لها الرابعة عصر الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

وحرص علاء عبد العال على الدخول فى معسكر من أجل فرض التركيز على اللاعبين قبل المواجهة المهمة أمام الاتحاد، من أجل العودة بالنقاط الثلاثة وتحقيق الفوز الأول هذا الموسم.

ويسعى علاء عبد العال، المدير الفنى لفريق الجونة، إلى تحقيق الفوز الأول له فى الدورى هذا الموسم، وطالب اللاعبين بضرورة القتال على كل النقاط وبذل أقصى جهد للعودة بنتيجة إيجابية من الإسكندرية، وحذر المدافعين من خطورة الأنجولى مابولولو وعدم ترك المساحات أمامه.

ويحتل فريق الجونة المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة، حيث تعادل فى مباراة وخسر مثلها ولم يتذوق الفوز حتى الآن، سجل لاعبوه هدفا واستقبلت شباكهم هدفين.