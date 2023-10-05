شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تدريبات البطولة الأفريقية الـ16 للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الثلاثاء، تدريبات رسمية 25 متر مسدس موحد و50 متر بندقية راقد رجال، و50 متر بندقية راقد سيدات، ضمن برنامج البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد شارك جميع الرماة والأجهزة الفنية والحكام، لاختبار الأسلحة والميادين، وتشهد التدريبات الرسمية أداء قوياً من الرماة المشاركين ما يبشر بمنافسات قوية على مدار أيام البطولة المقبلة.

ومن المقرر أن تقام غداً مسابقات 25 متر مسدس موحد و50 متر بندقية راقد رجال، و50 متر بندقية راقد سيدات.

تقام البطولة فى الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر الجارى، بمشاركة أكثر من 250 راميا ورامية من 15 دولة أفريقية وهم "الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب أفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف".