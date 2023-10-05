شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد فى مباريات الجولة الثالثة بدورى نايل لإحياء ذكرى شهداء أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، تحت إشراف عامر حسين، منح المراقبين وحكام المباريات تعليمات بالوقوف دقيقة حداد فى مباريات دورى نايل خلال مواجهات الجولة الثالثة، والمقامة فى الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر الجارى تخليدا لذكرى شهداء حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بناء على قرار رابطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب.

ويلتقى فريق زد فى الرابعة عصر اليوم الخميس بلدية المحلة على استاد القاهرة الدولى، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق زد الفوز على الجونة بهدف نظيف فى الجولة الثانية، بينما سقط بلدية المحلة أمام سموحة بهدفين نظيفين فى نفس الجولة.

ويحتل فريق زد المركز الثانى فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 6 نقاط، حيث فاز فى مباراتين ولم يتعادل أو يتذوق طعم الخسارة، سجل لاعبو زد هدفين ولم يستقبل أى هدف حتى الآن.

فى المقابل يحتل فريق بلدية المحلة المركز الثامن فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط، حيث فاز فى مباراة وخسر مثلها ولم يتعادل، سجل لاعبوه هدفين واستقبلت شباكهم هدفين.

فى مباراة أخرى يستضيف فريق سموحة فى السابعة مساء اليوم الخميس فريق المقاولون العرب على استاد الإسكندرية، فى مباراة صعبة على كلا الفريقين، حيث حقق سموحة الفوز على بلدية المحلة بهدفين نظيفين فى الجولة الثانية، بينما خطف المقاولون العرب تعادلات ثمينا أمام الزمالك بهدف لمثله فى نفس الجولة.

ويحتل فريق سموحة المركز الثالث فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 4 نقاط، حيث فاز الفريق فى مباراة وتعادل فى أخرى ولم يتذوق طعم الخسارة، سجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفا.

فى المقابل يحتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة، حيث تعادل فى مباراة وخسر مثلها ولم يحقق أى فوز، سجل لاعبو هدفا واستقبلت شباكهم 3 أهداف.