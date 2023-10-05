شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لوديتى زامبيا والجزائر.. عودة إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر الجارى، والذى يتخلله وديتان أمام زامبيا والجزائر يومى 12 و16 أكتوبر الجارى بدولة الإمارات، فى إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار. وضمت القائمة 25 لاعبًا وشهدت عودة إمام عاشور وغياب محمود كهربا وجاءت القائمة كالتالى.. محمد الشناوى محمد صبحى محمد أبو جبل محمد هانى عمر كمال محمد حمدى "بيراميدز" أحمد فتوح علي جبر ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم أحمد سامي طارق حامد مروان عطية أحمد سيد زيزو محمد النني محمود حمادة حمدى فتحى محمد صلاح مصطفى فتحى عمر مرموش محمود تريزيجيه حسين الشحات مصطفى محمد مروان حمدى

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