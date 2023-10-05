شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خانكا لاعبا فى سموحة مقابل 500 ألف جنيه قادما من سلة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم أحمد خانكا لاعب فريق السلة إلى فريق سموحة بعد انتهاء النزاع عليه بين أندية الزمالك وطلائع الجيش وسموحة بعد توقيعه للأندية الثلاثة.

وشهدت الأيام الماضية نشوب أزمة بين سموحة والزمالك بعد توقيع اللاعب لسموحة وإرسال الأندية اسم اللاعب فى قائمة الفرق الثلاثة للموسم الجديد.

وانتهى النزاع بعد أن أقر اتحاد السلة بأحقية طلائع الجيش فى اللاعب، خاصة أنه كان لاعبا فى الزمالك، وتمت إعارته للطلائع ووفقا لبنود العقد فمن حق الطلائع ضمه موسمين حال عدم توقيعه للأبيض مجددا، وهو ما حدث بالفعل.

وتم الاتفاق بين سموحة والطلائع على انتقال اللاعب إلى سموحة قادما من طلائع الجيش مقابل 500 ألف جنيه فقط.