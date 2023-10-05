شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ استكشاف الإسماعيلى من بوابة زد وزعيم الثغر قبل موقعة برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، استشكاف فريق الإسماعيلى بمشاهدة مباراتيه فى الدورى أمام زد، والتى خسرها بهدف دون رد وأمام الاتحاد السكندرى، التى فاز بها الدراويش بثلاثية مقابل هدف للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الأصفر قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدورى.

يبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى مساء اليوم الخميس، الاستعداد لمباراة الإسماعيلى المقرر لها مساء الأحد المقبل فى بطولة الدورى الممتاز "دورى نايل"، والتى يرغب الأحمر فى الفوز فيها من أجل مواصلة الانتصارات فى بطولة الدورى التى يحمل لقبها واستهلها الأحمر الموسم الجارى بفوز كبير على المصرى برباعية نظيفة.

وأغلق الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارسيل كولر مباراة إنبى التى أقيمت أمس الأربعاء، فى نصف نهائى كأس مصر وبدأ التركيز فى مباراة الإسماعيلى التى ستكون الأخيرة قبل التوقف الدولى لأرتباط المنتخب الوطنى بمباراتى الجزائر وزامبيا الوديتين بالإمارات، ويرغب كولر فى الفوز على الإسماعيلى قبل التوقف الدولى خاصة وأن الفريق سيعود بعد التوقف على بطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم بمواجهة سيمبا يوم 20 أكتوبر الجارى فى تنزانيا.

وخاض الأهلى مباراة وحيدة بالدورى وكانت أمام المصرى البورسعيدى وفاز برباعية دون رد فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى فى دور الـ "32" لدورى أبطال أفريقيا والتى فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.