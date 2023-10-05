شكرا لقرائتكم خبر عن راية يتعاقد مع محمد حليم بعد قبول استقالة حسام عبد العال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فريق راية أحد أندية دورى المحترفين، التعاقد مع محمد حليم المدير الفنى السابق لفريق حرس الحدود، لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لحسام عبد العال الذى تمت إقالته أمس بعد خسارة الفريق أول مباراتين فى المسابقة.

وكان فريق راية افتتح مبارياته فى دورى المحترفين بالخسارة من طنطا، قبل أن يتعادل مع وادى دجلة فى المباراة الثانية، ليحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة.

وشهدت الجولة الثانية انتهاء 7 مباريات بنتيجة الفوز بينما سيطر التعادل على مجريات 7 مواجهات، حيث حقق لافيينا الفوز على النصر للتعدين، والاتصالات على جمهورية شبين، وأبو قير للأسمدة على طنطا، وبتروجت على القناة، السكة الحديد على مصر المقاصة، وبروكسى على بترول أسيوط، وأسوان على النجوم، بينما تعادل كل من راية مع وادى دجلة، ومكادى مع دكرنس، وغزل المحلة مع حرس الحدود.

ونجح فريقا المصرية للاتصالات وبتروجت فى حصد العلامة الكاملة بانتصارين برصيد 6 نقاط، حيث واصل الاتصالات بقيادة جمعة مشهور فى تحقيق الفوز على جمهورية شبين برباعية، بينما عاد بتروجت بقيادة سيد عيد بانتصار مهم على القناة من ملعبه ليتربعا على صدارة ترتيب دورى المحترفين.

شهدت مباريات الجولة الثانية أهدافا فى كل المباريات والوصول لـ25 هدفا، يتقدمهم عبد الرحمن فؤاد لاعب المصرية للاتصالات الذى وقع على أول هاتريك فى المسابقة بعدما أمطر شباك شبين بثلاثة أهداف، فى المباراة التى شهدت فوز الاتصالات برباعية، فيما شهدت مباراة السكة الحديد والمقاصة هدفا واحدا كأقل المباريات تسجيلا.