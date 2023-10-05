آسياد هانغجو: حلا القاضي تمنح فلسطين ثاني ميدالية في تاريخها

الرياص - اسماء السيد - هانغجو (الصين): منحت الفلسطينية حلا القاضي بلادها ثاني ميدالية لها في تاريخ مشاركاتها في دورة الألعاب الآسيوية، باحرازها الخميس برونزية مسابقة الكاراتيه (فئة كوميتيه) لوزن تحت 68 كلغ، اثر فوزها على جو تشاو من الصين تايبيه 6-3.

وتشارك فلسطين في الألعاب الآسيوية منذ نسخة عام 1990، وسبق لملاكمها منير ابو كشك ان احرز برونزية في الملاكمة في دورة بوسان الكورية الجنوبية 2002.

واستعدت القاضي لهذه الالعاب بالمشاركة في دورة الالعاب العربية التي اقيمت في الجزائر في تموز/يوليو الماضي واحرزت الميدالية الفضية.