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رضا شحاتة: قطاعات الناشئين تملك لاعبين أفضل من صلاح بمراحل

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الشارقة - اميمة ياسر -  

أكد رضا شحاتة، لاعب الأهلي السابق، أن قطاعات الناشئين في مصر تملك لاعبين أفضل من صلاح بمراحل.

وقال رضا في تصريحات تليفزيونية لقناة «صدى البلد»: "مجرد تردد اسم فتوح مع الأهلي يجعل معلول يظهر بمستوى أفضل".

وتابع: "أحمد فتوح لاعب بالزمالك لكن عقده ينتهي هذا الموسم، والشائعات حول مفاوضات الأهلي معه تجعل معلول يشعر بأن مركزه مهدد لذلك يظهر بشكل أفضل".

وأكمل: "إذا كان موديست غير جاهز للعب على كولر عدم الدفع به، مازال يحتاج مراحل تأهيلية ليصبح جاهزا".

وأضاف: "إمام عاشور "اتخض" بعد خسارة الأهلي للسوبر الإفريقي والنتيجة كانت إيجابية، وهدفه بعد نزوله كبديل ساهم في تألق أكبر".

وأتم: "إمام اكتسب ثقة جمهور الأهلي، لكن لا توجد مقارنة بينه وبين ابو تريكة إلا طريقة الاحتفال".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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