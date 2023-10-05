رضا شحاتة: قطاعات الناشئين تملك لاعبين أفضل من صلاح بمراحل

الشارقة - اميمة ياسر -
أكد رضا شحاتة، لاعب الأهلي السابق، أن قطاعات الناشئين في مصر تملك لاعبين أفضل من صلاح بمراحل.
وقال رضا في تصريحات تليفزيونية لقناة «صدى البلد»: "مجرد تردد اسم فتوح مع الأهلي يجعل معلول يظهر بمستوى أفضل".
وتابع: "أحمد فتوح لاعب بالزمالك لكن عقده ينتهي هذا الموسم، والشائعات حول مفاوضات الأهلي معه تجعل معلول يشعر بأن مركزه مهدد لذلك يظهر بشكل أفضل".
وأكمل: "إذا كان موديست غير جاهز للعب على كولر عدم الدفع به، مازال يحتاج مراحل تأهيلية ليصبح جاهزا".
وأضاف: "إمام عاشور "اتخض" بعد خسارة الأهلي للسوبر الإفريقي والنتيجة كانت إيجابية، وهدفه بعد نزوله كبديل ساهم في تألق أكبر".
وأتم: "إمام اكتسب ثقة جمهور الأهلي، لكن لا توجد مقارنة بينه وبين ابو تريكة إلا طريقة الاحتفال".