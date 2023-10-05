شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة إيكاردي تعمق جراح مانشستر يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

عمقت واندا نارا زوجة النجم الإيطالي ماورو إيكاردي مهاجم غلطة سراي التركي جراح مانشستر يونايتد الإنجليزي بنشر مقطع فيديو على حسابها في إنستغرام لمتابعيها الـ16.8 مليون يظهر زوجها وهو يحتفل بتسجيل هدف الفوز 3-2 بعد تسديدة مهارية في شباك الحارس أندريه أونانا.

وأرفقت واندا وكيلة أعمال زوجها الشريط بـ«إيموجي نار» ونشيد مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما تواصل انتقاد وسائل الإعلام لقرار مدرب مانشستر يونايتد الهولندي إيريك تن هاغ بالتخلي عن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا الفائز بالقفاز الذهبي نهاية الموسم الماضي ورهانه على الكاميروني أونانا الذي اشتراه من إنتر ميلان مقابل 47 مليون إسترليني .

وأظهرت الإحصائيات فارقاً شاسعاً بين دي خيا وأونانا؛ إذ ترتفع نسبة اهتزاز شباك أونانا بنسبة 1.8 في كل مباراة مقارنة بدي خيا (1.23 في كل مباراة ) .

ويصل معدل اهتزاز شباك أونانا لهدف في كل 10 مباريات، بينما المعدل عند دي خيا كان هدفاً في كل 20 مباراة، كما كانت تمريرات أونانا بقدميه ناجحة بنسبة 57% فقط أمام غلطة سراي، ما دفع المشجعين للمطالبة بعودة دي خيا.