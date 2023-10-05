الامارات | الذهب والفضة تزين صدور أبطال جوجيتسو الإمارات في "آسياد الصين"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت الامارات تميّزها في رياضة الجوجيتسو بعدما أحرز رياضيوها، اليوم الخميس، ذهبية و3 فضيات، بينما شهدت منافسات وزن تحت 62 كلغم هيمنة عربية في اليوم الأول من منافسات اللعبة ضمن دورة الألعاب الآسيوية الـ19 في مدينة هانغجو الصينية.

وحصد البطل الإماراتي خالد الشحي ذهبية وزن 62 كلغم بفوزه على مواطنه خالد البلوشي الذي نال الفضية.

وتابع الشحي (21 عاماً) تألقه في 2023، بعدما سبق له الفوز بذهبيتي بطولتي العالم للكبار في منغوليا وتحت 21 سنة في كازاخستان.

واكمل السعودي عبد الملك آل مرضي المنصة العربية في هذا الوزن، باحرازه البرونزية بعد فوزه على الأردني خليل الارناؤوط .

وسبق لآل مرضي الفوز ببرونزية بطولة العالم في يوليو الماضي في منغوليا.

ونال الاماراتي محمد السويدي فضية تحت 69 كلغ بعد خسارته امام نورزان باتيربيكوف من كازاختسان، ليثأر الأخير من هزيمته امام نفس اللاعب في بطولة آسيا السابعة التي اقيمت هذا العام في تايلاند.

وفشلت الإماراتية بلقيس عبدالله في السير على خطى مواطنها الشحي بالجمع بين ذهبيات بطولتي العالم والآسياد، بعدما اكتفت بفضية وزن تحت 48 كلغ اثر خسارتها أمام بطلة العالم المخضرمة الفيليبينية مارغاريتا أوتشوا (33 عاماً).

وكانت عبدالله (19 عاماً) حصدت أخيراً ذهبيتيين وزن 45 كلغ في بطولتي عالم للكبار وتحت 21 سنة باقل من شهرين.

وتعد الجوجيتسو رياضة وطنية في الامارات، التي سبق ان نالت 9 ميداليات (ذهبيتان و5 فضيات وبرونزيتان) في آسياد جاكرتا 2018.

ونالت الامارات كذلك لقبي آخر نسختين من بطولة العالم للجوجيتسو في منغوليا وكازاخستان، فضلا عن حصد بطولة آسيا في تايلاند مطلع العام الجاري.

ورفعت الامارات رصيدها العام في كل نسخ الدورة الى 11 ميدالية، بعدما كانت فازت بخمس ميداليات في الجودو (ذهبية وفضية و3 برونزيات)، إضافة الى برونزيتي الأومنيوم للدراجات وفرق قفز الحواجز( الفروسية).