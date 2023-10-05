دورى نايل.. زد يتقدم على بلدية المحلة 3-2 فى الشوط الأول

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق زد فى التقدم على نظيره بلدية المحلة 3-2، فى الشوط الأول فى المباراة التى تجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم لبلدية المحلة فيبو أكيم في الدقيقة 11 ، وتعادل زيكو لزد في الدقيقة 13، ونجح زيكو في التقدم لزد في الدقيقة 24، ويعود حسام أشرف سريعا ليتعادل لبلدية المحلة في الدقيقة 26، ثم يتقدم شادي حسين مرة أخري لزد في الدقيقة 44 .

وجاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي لالا – محمد إسماعيل – محمد سمير – محمد أشرف.

خط الوسط: بيتر زيلو - عبد الله مجدي – محمود صابر - مصطفى سعد.

الهجوم: – شادي حسين – مصطفى "زيكو".

وجاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي:

حراسة المرمى : محمود ماهر.

خط الدفاع : أحمد العش - محمد رجب - أحمد رضا - حسام حسن.

خط الوسط : يوسف حسن - ماجد هاني - إسلام مرزوق - عبدالرحمن سمان.

خط الهجوم : حسام أشرف.

ويحتل فريق زد المركز الثانى فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 6 نقاط، حيث فاز فى مباراتين ولم يتعادل أو يتذوق طعم الخسارة، سجل لاعبو زد هدفين ولم يستقبل أى هدف حتى الآن.

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الثامن فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط، حيث فاز فى مباراة وخسر مثلها ولم يتعادل، سجل لاعبوه هدفين واستقبلت شباكهم هدفين.