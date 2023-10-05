دورة الصين المفتوحة: الأميركية غوف والفرنسية غارسيا إلى ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - بكين: عانت الاميركية كوكو غوف، المصنفة ثالثة عالمياً، للتغلب على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 7 6 (7 5) و6 2، الخميس وبلغت ربع نهائي دورة الصين المفتوحة الألف لكرة المضرب.

تقدّمت غوف بثلاثة أشواط من دون مقابل في المجموعة الأولى، قبل أن تكشّر الروسية عن أنيابها وتعادل الكفة، في حين احتاجت الأولى لانقاذ 4 كرات وإلى شوط فاصل للفوز.

وتبدّلت الحال في المجموعة الثانية بالنسبة لابنة الـ 19 عاماً، حيث تقدمت سريعا بكسر ارسال منافستها مرتين

غوف

وضربت غوف التي توّجت بأول ألقابها في البطولات الاربع الكبرى في النسخة الاخيرة من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، موعدا في ربع النهائي مع الفائزة من مباراة اليونانية ماريا سكّاري والصينية وانغ شينيو في ثمن النهائي الخميس.

غارسيا

وبخلاف غوف، لم تجد الفرنسية كارولين غارسيا صعوبة للفوز على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا 6 3 و6 2 في أقل من ساعة ونصف الساعة، لتبلغ ربع النهائي.

وتدرك غارسيا، المصنفة تاسعة في الدورة والعاشرة عالمياً، أن مباراتها التالية لن تكون بهذه السهولة حيث ستلعب امام البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة ثانية عالمياً، والتي سحقت مواطنتها ماغدا لينيت 6 1 6 1 الأربعاء.

وتواجهت اللاعبتان 3 مرات سابقاً، حيث تميل الكفة لصالح شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، الفائزة في مباراتين.