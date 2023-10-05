شكرا لقرائتكم خبر عن رحيمي وحسن حمزة وشرودر الأفضل في سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، لشهر سبتمبر 2023، في دوري أدنوك للمحترفين موسم 2023-2024، بعد حصدهم أعلى الأصوات، بعد فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، لمدة 24 ساعة.

وتفوق سفيان رحيمي لاعب العين في فئة أفضل لاعب،على كل من أليخاندرو بوزويلو ونيسكينز كيبانو لاعبي الجزيرة، وفيديريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي.

فيما تفوق حسن حمزة حارس مرمى شباب الأهلي على كل من فهد محمد حارس مرمى بني ياس وسهيل عبد الله حارس مرمى الإمارات.

وتفوق ألفريد شرودر مدرب العين على كل من فرانك دي بور مدرب الجزيرة، وماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي.