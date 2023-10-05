شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تهنئ المغرب بمونديال 2030 وتدعم ملف السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ اتحاد الكرة الإماراتي المملكة المغربية بمناسبة فوزها بشرف استضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، وهي النسخة 24 من الحدث الكروي الكبير.

وأكد اتحاد الكرة ثقته بقدرة المملكة المغربية على تنظيم المونديال بنجاح كبير.

كما أعلن الاتحاد الإماراتي دعمه لملف السعودية لتنظيم مونديال 2034، وقال عبر منصة «إكس»: «يؤكد اتحاد الإمارات لكرة القدم دعمه الكامل لشقيقه الاتحاد السعودي في ملف الترشيح لاستضافة كأس العالم 2034 ويؤكد أن المملكة العربية السعودية تمتلك كل مقومات النجاح لتنظيم المونديال».

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن الأربعاء، أن الاتحادات الأوروبي والإفريقي والأمريكي الجنوبي اتفقت على ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات فقط في أمريكا الجنوبية، قبيل إعلان السعودية نيتها الترشّح لاستضافة نسخة العام 2034.

وقال فيفا في بيان إنه «بعد مشاورات مكثفة مع كافة الاتحادات القارية ونظراً لأهمية الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم، اتخذ مجلس فيفا قرارات رئيسية في ما يتعلق بتقديم ملفات الترشيح واستضافة النسخة المئوية للمونديال في عام 2030 خلال اجتماعه الذي عقده عبر الفيديو من مقره في لوزان».

وأضاف أن المباريات الثلاث التي ستستضيفها أمريكا الجنوبية في مونتيفيديو وبوينوس أيريس وأسونسيون ستكون في إطار الاحتفال بمئوية المونديال الأول في الأوروغواي.

وأضاف أنه «في العام 2030، ستجمع كأس العالم ثلاث قارات وست دول، ما يدعو العالم أجمع للانضمام إلى الاحتفال باللعبة الجميلة والمئوية وكأس العالم لكرة القدم نفسها».

من جهته، قال رئيس «فيفا» السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو إنه «في عالم منقسم، يتحد فيفا وكرة القدم»، مضيفاً «وافق مجلس فيفا الذي يمثل عالم كرة القدم بأكمله، بالإجماع على الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم التي أقيمت نسختها الأولى في الأوروغواي عام 1930، بالطريقة الأنسب».

وأضاف أنه «نتيجة لذلك، سيتم الاحتفال في أمريكا الجنوبية، وستنظم ثلاث دول في أمريكا الجنوبية - الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي - مباراة واحدة في كل منها في نسخة 2030».

وتابع «ستقام أولى هذه المباريات الثلاث بالطبع في الملعب حيث بدأ كل شيء وهو ملعب سنتيناريو الأسطوري في مونتيفيديو، على وجه التحديد للاحتفال بالنسخة المئوية لكأس العالم».

وأوضح «في عام 2030، ستكون لدينا بصمة عالمية فريدة من نوعها، ثلاث قارات - إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية - ست دول - الأرجنتين والمغرب والباراغواي والبرتغال وإسبانيا والأوروغواي - ترحب بالعالم وتوحده بينما تحتفل معاً باللعبة الجميلة، المئوية وكأس العالم فيفا».

وستصبح المغرب ثاني بلد عربي وإفريقي يستضيف النهائيات بعد قطر عام 2022 وجنوب إفريقيا عام 2010.

في الإطار نفسه، دعا «فيفا» الاتحادات الأعضاء من الاتحادين الآسيوي والأوقياني لتقديم ملفاتها لاستضافة نسخة 2034، وسارعت السعودية إلى إعلان نيّتها الترشح للاستضافة.

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان إن هذا الترشيح يعدّ «لحظة هامّة تواكب التطوّر الذي نعيشه في وطننا العظيم، وتجسّد شغف الشعب السعودي بكرة القدم وسعي المملكة لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة من خلال تنظيم هذا الحدث الاستثنائي».