شكرا لقرائتكم خبر عن نيكوليتش:شباب الأهلي أكبر فريق في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي ثقته الكبيرة بفريقه وقال يراه أنه أكبر فريق في العالم.

ويخوض شباب الأهلي حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين مباراة قوية أمام الجزيرة السبت في المرحلة الخامسة، بعدما كان حقق«الفرسان» الفوز في المباريات الأربع الأولى ليتصدر مع فريق العين جدول الترتيب.

وأعترف نيكوليتش بأن المباراة مع الجزيرة ستكون وقية وتكتيكية، وهي أشبه بمواجهة شطرنجيه،مؤكداً ان ثقته كبيرة باللاعبين، وقال«شباب الأهلي أكبر فريق في العالم وأعي ما أقوله».