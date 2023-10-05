شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول مشاركة ليفاندوفسكي في «الكلاسيكو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، بالتواء في كاحله الأيسر وقد يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، بما في ذلك مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد المتصدر في «لا ليغا»، حسب ما أفاد الخميس النادي الكتالوني.

ولم يحدّد برشلونة فترة افتقاده لجهود مهاجمه البولندي، لكن ليفاندوفسكي قد يغيب لمدة شهر حسب ما ذكرت الصحافة الإسبانية، علماً انه كان غادر الملعب في الدقيقة 34 مصاباً بعد تدخل من المدافع البرتغالي دافيد كارمو في الفوز على بورتو البرتغالي 1-0 ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا الاربعاء.

ومن المتوقع أن يغيب هداف بايرن ميونيخ الألماني السابق عن اللقاء المقبل في الدوري أمام غرناطة الأحد، والكلاسيكو المنتظر ضد الغريم ريال مدريد في 28 الشهر الحالي، كما لن يتمكن من الالتحاق بصفوف منتخب بلاده الأسبوع المقبل للمباريات المؤهلة لأمم أوروبا 2024.

ويُعتبر غياب ليفاندوفسكي ضربة قاسية أخرى للمدرب الكتالوني تشافي هرنانديس المفتقد لجهود ثلاثة لاعبين أساسيين هم بيدري والهولندي فرنكي دي يونغ والبرازيلي رافينيا للإصابة أيضاً.