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الامارات | أول حالة منشطات في "آسياد الصين" تجرّد بطل من الميدالية الفضية

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات التركمانستاني تيجين تيغينوف، اليوم الخميس، أول رياضي حاصل على ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو، يسقط في اختبار المنشطات وتم إيقافه موقتاً، كما أعلن المنظمون.
وحصل تيغينوف على الميدالية الفضية في وزن 90 كلغم في الكوراش (شكلٌ قديم من أشكال المصارعة في أوزبكستان يعود بحسب بعض المؤرخين الى آلاف الأعوام)، وقد كشفت اللجنة العالمية للمنشطات تناوله مواد محظورة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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