شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المنتخب فى معسكر أكتوبر.. 7 أهلاوية و7 محترفين و4 بيراميدز و3 زمالكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر الجارى، والذى يتخلله وديتان أمام زامبيا والجزائر يومى 12 و16 أكتوبر الجارى بدولة الإمارات، فى إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وضم فيتوريا لاعبين من 13 ناديا، حيث تواجد 7 لاعبين محترفين بجانب 7 أهلاوية، بجانب 4 لاعبين من بيراميدز وثلاثة من الزمالك، ولاعبين من المصرى البورسعيدى ولاعب من البنك الأهلى وآخر من فيوتشر.

وجاءت اختيارات فيتوريا كالتالى..

الأهلى: محمد الشناوى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات

الزمالك: محمد صبحى، أحمد فتوح، أحمد سيد زيزو

بيراميدز: على جبر، أحمد سامى، مصطفى فتحى، محمد حمدى

المصرى: مروان حمدى، محمود حمادة

محمد أبو جبل "البنك الأهلى"، عمر كمال "فيوتشر"

المحترفون: طارق حامد "ضمك السعودى"، محمد الننى "أرسنال"، حمدى فتحى "الوكرة القطرى"، عمر مرموش "آينتراخت فرانكفورت"، محمود تريزيجيه "طرابزون التركى"، محمد صلاح "ليفربول"، مصطفى محمد "نانت الفرنسي"