شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يفحص جوناثان طبياً قبل مواجهة طلائع الجيش فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الكاميرونى جوزيف جوناثان، الظهير الأيسر لفريق مودرن فيوتشر إلى اختبار طبى اليوم، لتحديد مدى تماثله للشفاء من الإصابة التى تعرض لها الفترة الأخيرة بمزق في العضلة الأمامية.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلى وعلاجى فى الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت فى ظل حاجة الفريق لخدماته.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق طلائع الجيش، السبت المقبل على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وحصد مودرن فيوتشر 6 نقاط بالدورى بعد تحقيق الفوز فى أول جولتين على فريقي فاركو والداخلية، وحصد عمر كمال لاعب فريق مودرن فيوتشر، جائزة أفضل هدف بالجولة الثانية من الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل).