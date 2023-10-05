شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات بالمركز الرابع عربياً في ترتيب «آسياد هانغتشو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هانغتشو: أحمد جمال الدين

ارتفع حصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بمنافسات النسخة 19 من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر، إلى 11 ميدالية ملونة بذهبيتين و4 فضيات و5 ميداليات برونزية تحققت في 4 رياضات هي الجودو، والجوجيتسو، والدراجات، والفروسية.

واحتلت الإمارات المركز الرابع عربياً بجدول الترتيب العام للدورة مع نهاية اليوم الثاني عشر في المركز الـ19بالجدول، وعززت البحرين موقعها في المرتبة الأولى عربياً عقب حصد 10 ذهبيات وفضية و5 برونزيات بإجمالي 16 ميدالية جاءت جميعها في ألعاب القوى باستثناء فضية واحدة في كرة اليد محتلة المركز الـثامن، فيما حلّت قطر في المركز الـ15 بإجمالي 13 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات، كما واصلت الصين الدولة المستضيفة هيمنتها على جدول الميداليات بإجمالي 331 ميدالية بواقع 177 ذهبية و99 فضية و55 برونزية، واحتلت اليابان المركز الثاني بإجمالي 157 ميدالية بواقع 44 ذهبية و53 فضية و60 برونزية، كما احتلت كوريا الجنوبية المركز الثالث بإجمالي 156 ميدالية بواقع 33 ذهبية و47 فضية و76 برونزية، واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الـ17 بإجمالي 7 ميداليات 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، واحتلت الكويت المركز الـ21 بذهبيتين و3 فضيات و3 برونزيات، والأردن في المركز الـ28 بإجمالي 4 ميداليات بواقع 3 فضيات وبرونزية، وعُمان في المركز الـ30 بميدالية فضية واحدة وأخرى برونزية، والعراق في المركز الـ35 بميداليتين برونزيتين، وكل من لبنان وفلسطين وسوريا في المركز الـ36 ببرونزية واحدة.

وأنهى عبد الله آل علي دراج منتخبنا الوطني سباق الطريق للرجال لمسافة 207 كم في المركز الثامن بزمن وقدره 4:31:11 ساعة في المشاركة الآسيوية الأولى للاعب، عقب تقديم أداء مميز وسط وجود نخبة من الدراجين الآسيويين المصنفين على المستوى العالمي.

وتوج الدراج الكازاخستاني فيدوروف يفغيني بذهبية المركز الأول بزمن وقدره 4:25:29 ساعة، كما حصد مواطنه لوتسينكو أليكسي فضية المركز الثاني، وفاز المنغولي ساينباير جامبالتسامتس بالميدالية البرونزية.

وأثنى يوسف ميرزا، المدير الفني لمنتخبنا الوطني للدراجات على المستويات القوية التي قدمها دراجونا في ختام مشاركتهم، بدورة الألعاب الآسيوية، موضحاً أن عبد الله جاسم نجح في الدخول في المركز الثامن محققاً بذلك إنجازاً مشرفاً في أول مشاركة له في «الآسياد».

وأكد ميرزا جاهزية منتخبنا الوطني لمواصلة نتائجه الجيدة في البطولات القادمة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الاستحقاقات القارية والدولية التي يستعد دراجونا للمشاركة فيها، وأن طموحات كبيرة لحصد المزيد من التتويجات والنقاط التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ودخلت وافية المعمري لاعبة منتخب الإمارات ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، تاريخ دورة الألعاب الآسيوية بعدما نجحت في تقديم أداء استثنائي وتحقيق تعادل تاريخي مع الإندونيسية الأستاذة الدولية الكبيرة إيرينا سوكندر بطلة آسيا، في المباراة التي أقيمت بمدينة هانغتشو الصينية ضمن فعاليات منافسات شطرنج الفرق للآسياد.

وشهدت المباراة بين بطلة الإمارات للسيدات وبطلة آسيا منافسة قوية وصلت إلى 171 نقلة بين اللاعبتين، واستغرقت 5 ساعات و32 دقيقة و23 ثانية من اللعب المتواصل، لتدخل المباراة وطرفاها تاريخ الآسياد بوصفها المباراة الأطول زمناً على مدى تاريخ الدورة على مستوى كل الألعاب وليس الشطرنج فحسب، والتي فاقت ألعاباً أخرى تشتهر بطول مدتها.

ورغم الفارق الكبير في التصنيف بين اللاعبتين، ورغم أفضلية التفوق المادي لمنافستها العنيدة التي استنفدت فيها جميع الوسائل والطرق الهجومية ونصب الأفخاخ لاستثمار تفوقها والفوز إلا أنها فشلت أمام الدفاعات والهجمات المضادة لبطلة الإمارات التي انتزعت بها نقطة التعادل من فم الأسد، أضيفت في رصيد منتخبنا الوطني بالمسابقة.

وخسرت فاطمة خصيف لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه من نظيرتها اليابانية كاما تسوباسا بمسابقة وزن 68 كغم للكوميتيه للسيدات، كما تخوض سارة العامري لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه الجمعة منافسات مسابقة الكوميتيه للسيدات وزن 61 كغم، حين تلاقي نظيرتها الإيرانية جولشاد نجاد.

ويخوض منتخبنا الوطني للشطرنج منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الفرق للسيدات الجمعة بمشاركة عنود بشكردي، ووافية المعمري، وموزة المنصوري، وعائشة المعيني، وروضة السركال، ويتبقى له جولة واحدة والتي ستشهد تتويج الفائزات بالميداليات الثلاثة الملونة.

كما يشارك منتخبنا الوطني لقفز الحواجز بمسابقة الفردي في محاولة لإضافة ميدالية ملونة جديدة للإمارات عقب برونزية الفرق، إذ يشارك كل من الرباعي محمد الهاجري، وعبد الله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي.