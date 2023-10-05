شكرا لقرائتكم خبر عن «مونستر جام» تعود إلى أبوظبي بعرض جديد في يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «مونستر جام»، فعالية السيارات الأكثر تشويقاً في العالم، عودتها إلى أبوظبي للسنة الثانية على التوالي مع باقة فريدة من الأنشطة الحماسية في جزيرة ياس، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الجاري في الاتحاد أرينا.

وتمنح الفعالية المميزة في الاتحاد أرينا عشاق السيارات المتعة والتشويق، حيث تتميز بعروض الشاحنات الضخمة بوزن 5500 كيلوجرام، والتي يستمتع الجمهور في مشاهدتها في عرضين يوم 8 يونيو وعرض ثالث في 9 يونيو.

وتستعرض الشاحنات الضخمة بوزنها الكبير مجموعة من الحركات المشوقة بسرعات مذهلة، والتي نالت إعجاب الجمهور في عروض مايو الماضي، وجعلتهم يهتفون بحماس بعد تنفيذ الحيل وحركات الشقلبة والقفز الخطيرة.

وتشهد فعالية العام القادم احتدام المنافسة بين أبرز المتسابقين في ثلاث فئات هي السباق، ومهارات القيادة على عجلتين، والأسلوب الحر. وتتميز الفعالية بالطابع العائلي ذاته في فعالية العام الماضي، مع عنصر تفاعلي فريد يتيح للمعجبين فرصة التصويت مباشرة بعد كل حركة للمساعدة على تتويج الفائز النهائي في العرض. كما تتضمن الفعالية أداءً بهلوانياً مميزاً للدراجات النارية وحفلة تعارف ممتعة قبل العرض، حيث تتاح للحضور فرصة لقاء السائقين وتحيتهم ومشاهدة الشاحنات الضخمة عن قرب.

وتنطلق الفعالية بتنظيم برواكتيف إنترتينمنت، إحدى أبرز شركات إنتاج وتنظيم العروض الضخمة والمعارض الوطنية والعالمية والحفلات الموسيقية، بالاشتراك مع فيلد موتور سبورتس. وتوفر مونستر جام تجربة لا مثيل لها يؤدي فيها السائقون البارعون حركاتهم البهلوانية التي تتحدى الجاذبية للفوز بالنقاط في تحديات المهارات والأسلوب الحر والدوران والسباق.

وقال نيكولاس رينا، المدير الإداري في برواكتيف إنترتينمنت، المنتج والمروج العالمي للفعاليات البارزة: «تمثل عودة مونستر جام إلى أبوظبي نتيجة طبيعية بعد النجاح الكبير الذي حققته هذا العام، لا سيما أنها أثبتت شعبية هذا النوع من الفعاليات في دولة الإمارات. ويسعدنا أن نعلن للذين لم يتسنَّ لهم مشاهدتنا هذا العام توفير فرصة أخرى لحضورنا العام القادم، لذلك ننصحهم بمتابعتنا للتعرف على الشاحنات المشاركة العام القادم والتي سيعلن عنها لاحقاً».

وقال ماجنوس دانيلسون، نائب رئيس رياضة السيارات في شركة فيلد إنترتينمينت، المالكة لفعالية مونستر جام: «تشكل مونستر جام تجربة عالمية رائدة تقدم التسلية والمتعة لملايين الأشخاص وتجمع العائلات من مختلف الأعمار، ونتطلع لعودة مونستر جام إلى أبوظبي. وحققنا أرقاماً قياسية في المرة الأخيرة ونسعى إلى تجاوزها من خلال الفعالية القادمة الكبرى حتى الآن. وتُعد مونستر جام في أبوظبي تجربة استثنائية ومرتقبة لدى الكثيرين، ومن المؤكد أنها ستشهد طلباً كبيراً على التذاكر».