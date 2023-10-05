شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة العالم للسبارتن تحتضن خيارات سباق جديدة في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن، العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، عن إطلاق سباقين الأول لمسافة 3 كيلومترات، والثاني سباق ليلي لمسافة 5 كم.

ويترقب عشاق رياضات التحمل وتخطي الحواجز عطلة نهاية أسبوع حماسية، حيث يجتمع رياضيون من مختلف أنحاء العالم في أبوظبي للمرة الثالثة على التوالي للمنافسة والفوز ببطولة العالم للسبارتن المقامة في صحراء الوثبة في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر.

وينطلق السباق البالغة مسافته 3 كيلومترات من خلال جولة تصفيات أولية، حيث يتنافس الرياضيون في مسار سباق بطول كيلومتر واحد مع 10 حواجز للتأهل إلى الجولة التالية.

وتشتد المنافسة في التصفيات نصف النهائية، حيث يتواجه المشاركون في مسار سباق آخر بطول كيلومتر واحد مع مجموعة من الحواجز الأخرى، ويصل المتأهلون إلى المرحلة النهائية، التي تتألف من 3 جولات تُقام على مسار كيلومتر واحد مع 30 حاجزاً، ومن المتوقع أن يشارك المئات من الرياضيين في هذا التحدي القوي، ليتأهل إلى النهائي أفضل 15 مشاركاً من الرجال والسيدات للتنافس على لقب البطولة.

ويحصل الفائزون الثلاثة الأوائل في فئتي الذكور والإناث على مكافأة كبيرة من إجمالي جوائز المسابقة التي يبلغ مجموعها 85 ألف دولار.

ويقام السباق الليلي يوم 8 ديسمبر ليمثل الانطلاقة الرسمية لبطولة العالم، حيث تنطلق فعاليات السباق في مضمار سبارتن سبرينت المضاء بالكامل والبالغ طوله 5 كيلومترات وسط الصحراء.