شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر يرفض إغراءات أهلي جدة: هدفي كأس العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، أن عقده مع «الفراعنة» مستمر حتى 2026 وهدفه التأهل لكأس العالم 2026 ولا يفكر في الرحيل.

أتى تصريح فيتوريا بعد الأنباء التي ترددت مؤخراً حول تلقيه عرضاً جديداً من أهلي جدة السعودي لقيادة الفريق.

في السياق ذاته، كشف مصدر مُقرب من روي فيتوريا، أن المدرب أبلغ مسؤولي أهلي جدة السعودي، عدم قدرته على فسخ عقده مع اتحاد الكرة المصري، عن طريق استغلال الشرط الجزائي، المُقدر ب3 أشهر، لاسيما أن هذا الأمر وفقًا للعقد المُبرم بين الطرفين، يجري تفعيله عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وأكد المصدر: «مسؤولو أهلي جدة أكدوا لفيتوريا، رصد مبلغ قدره 4 ملايين دولار لشراء عقده المتبقي مع الاتحاد المصري».

ويحصل فيتوريا، على راتب قدره 240 ألف دولار شهريًا من اتحاد الكرة المصري.

وكان المدرب البرتغالي، قد سبق له العمل في السعودية، عبر بوابة نادي النصر؛ وتوج معه بلقبين، هما لقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019، وكأس السوبر المحلي موسم 2019-2020.