الامارات | «حي دبي للتصميم».. الملعب الرسمي لمونديال كرة القدم الشاطئية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، أول من أمس، اجتماعها في مقر اتحاد الكرة بدبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة المنظمة العليا، وبحضور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عمر المهيري، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة، سعيد حارب، وممثل القيادة العامة لشرطة دبي، العقيد خميس الشامسي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عضو اللجنة، هشام الزرعوني، وعضو اللجنة مدير البطولة، محمد عبدالله هزام الظاهري، وعلي عمر، من مجلس دبي الرياضي، وجوان كوسكو، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية في «الفيفا».

واعتمدت اللجنة العليا خلال اجتماعها ملعب حي دبي للتصميم ملعباً رسمياً لمباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية.

واطلعت على الترتيبات النهائية المتعلقة بحفل إطلاق شعار البطولة والكرة الرسمية لمنافسات مونديال الشاطئية، المقرر إقامته في التاسعة من صباح اليوم في فندق «لي ميريديان» بدبي، وكذلك حفل إجراء قرعة البطولة المحدد له الساعة السادسة والنصف من مساء غدٍ، في «مكتبة محمد بن راشد» بدبي.