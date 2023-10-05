الامارات | «الظفرة لا يفوز خارج ملعبه» و«شباك التعاون لا تهتز»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض فريق العروبة نفسه بقوة في صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد مرور أربع جولات من المسابقة، محققاً العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، في مشهد فني غير مسبوق للفريق في المواسم الماضية، وهو ما يعكس دقة تعاقداته مع الجهاز الفني واللاعبين المواطنين والأجانب. كما تبشر البداية المميزة لفرق العربي والتعاون ومسافي بموسم حافل بالنتائج والمفاجآت والمشاهد الكروية الجاذبة للجمهور.

وفيما يلي أبرز المشاهد التي أسفرت عنها الجولات الأربع الماضية في دوري الدرجة الأولى.

الظفرة لا يفوز خارج ملعبه

فاجأ نادي الظفرة جمهوره بأنه النادي الوحيد من الفرق التي تحتل المراكز المتقدمة في ترتيب الدوري، والتي تنافس على الصعود لدوري المحترفين، ولم يحقق الفوز خارج ملعبه، مكتفياً بالتعادل في ملاعب المنافسين، بعد تعادلين مع العربي 2-2، والجزيرة الحمراء 1-1.

هداف المواطنين

تمكن لاعبا مسافي عبدالله راشد والعربي حمد محمد من صدارة الهدافين المواطنين في ترتيب هدافي البطولة، برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، في بداية موفقة للاعب المواطن في دوري الدرجة الأولى، بينما كانت في المواسم الماضية تقتصر قائمة الهدافين على اللاعبين الأجانب والمقيمين.

أفضل بداية للعروبة

يتصدر العروبة ترتيب فرق الدوري برصيد 12 نقطة، وبكونه الفريق الأكثر تحقيقاً لنتيجة الفوز في أربع مباريات، منها اثنتان خارج ملعبه على دبا الحصن ومصفوت، فيما سجل تسعة أهداف مقابل ثلاثة هزت شباكه، وهي أفضل بداية للفريق بالعلامة الكاملة.

هجوم العربي الأفضل

نجح نادي العربي، بقيادة مدربه الجزائري فؤاد بومضل، في أن يكون أحد أربعة أندية لم تتعرض للخسارة، إضافة إلى العروبة والظفرة والتعاون، لكنه يعتبر الفريق الأفضل هجومياً برصيد 10 أهداف، منفرداً بذلك عن بقية الفرق، كما يتصدر لاعبه البرازيلي اديلتون جونيور ترتيب هدافي الدوري برصيد أربعة أهداف.

شباك التعاون نظيفة

ينفرد نادي التعاون بين جميع أندية الدوري بأنه الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه في أربع مباريات متتالية، قادته إلى المركز الرابع في أفضل بداية يحققها لاعبو مدينة شعم في رأس الخيمة، ويحسب ذلك لمدربه المواطن بدر طبيب الشحي، وحارس المرمى علي سعيد صقر، وحقق الفريق خلال الجولات الأربع انتصارين وتعادلين برصيد ثماني نقاط.

وجود مميز لجمهور دبا الفجيرة

حقق دبا الفجيرة بداية قوية بفوزه في مباراتين متتاليتين على الذيد وسيتي بنتيجة 4-صفر، قبل أن يتعرض لخسارة غير متوقعة أمام يونايتد إف سي 1-2، وتعد إحدى أبرز مفاجآت الدوري، كما سجل جمهور دبا الفجيرة حضوراً كبيراً في المدرجات، سواء في المباريات التي حاضها الفريق على ملعبه أو في الخارج.