الامارات | 15 حكماً جديداً في موسم كرة اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد موسم كرة اليد الظهور الأول لـ15 حكماً (13 من الذكور واثنتان من الإناث)، ضمن القوائم الرسمية التي أعلن عنها الاتحاد لإدارة 479 مباراة في الموسم الجديد 2023-2024. وتشمل المباريات كل الفئات العمرية، منها 104 مباريات للرجال، و50 للشباب، و84 للناشئين، و103 للأشبال، و138 للصغار.

وأسهم انضمام الحكام الجدد وهم مواليد 2007 و2008 فما دون في رفع إجمالي قائمة الحكام الرسمية المعتمدة في اتحاد اليد إلى 58 حكماً وحكمة، موزعين بين 26 حكماً مواطناً، وحكمة مواطنة واحدة، ومثلها من أبناء المواطنات، يقابلهم 21 حكماً من المقيمين، وتسع حكمات من المقيمات، بالإضافة إلى أربعة مراقبين فنيين.

وقال أمين عام اتحاد اليد ناصر الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «الحكام الجدد يمثلون نحو 25% من القوائم الرسمية لحكام اليد بالإمارات، خصوصاً أن نصفهم من العناصر المواطنة، في تأكيد على مواصلة جهود اتحاد اللعبة في العمل على خط متوازٍ مع المشروع الرائد (الحكم الصغير) الذي تم إطلاقه موسم 2016-2017، وخرّج عناصر أكدت حضورها في التحكيم الإماراتي، منهم على سبيل الذكر راشد محمد إسماعيل الذي أدار أخيراً العديد من المباريات النهائية جنباً إلى جنب مع حكام الخبرة».

وأوضح: «جميع العناصر الجديدة من مواليد 2007 فما دون مقيدون في اللوائح الجديدة لطواقم الحكام في فئة (تحت الاختبار) لحكام الدرجة الثالثة، من ضمنهم الشقيقان التوأم هيثم وسعيد محمد شامس، من ناشئي كلباء، وضمت القائمة الجديدة أيضاً آلاء خضر فرج الله من أبناء المواطنات، والفلسطينية هيا موسى أبوجرار، ليتم قيدهما في فئة (تحت الاختبار) لحكام الدرجة الثالثة في قائمة نسوية تضم الحكمات من المواسم الماضية: الإماراتية نوال مبارك سعيد المقيدة كحكمة للدرجة الثانية، والتونسية أم الزين مبارك الوحيدة في فئة حكمة درجة أولى، وست حكمات من الدرجة الثانية تضم بجوار الإماراتية نوال التونسيتين سناء قناوي وحنان زبيدي، ونرمين جابر علي، ومريم محمد».

وتابع: «يقتصر تواجد الشارة الدولية بالنسبة للذكور على الإماراتي عمر الزبير صاحب الخبرات الكبيرة، مقابل سبعة حكام قاريين هم: خالد غلوم، وإسماعيل حسن، وعلي إبراهيم، وخالد سيف، وشهاب علي، ومحمد ثاني، وياقوت السعدي، ومثلهم من حكام الدرجة الأولى من مواطنين ومقيمين (الإماراتي ربيع خميس، والسوريان رامي لطف وعلاء الدين الدرويش، والتونسي عدنان الخماسي، والمصريون محمد حقي والسعيد محمد المقدم ومجدي صباح)، والاقتصار على حكمين من الدرجة الثانية هما المصريان يوسف عيد طه ومحمد إمام، مقابل 18 حكماً للدرجة الثالثة منهم 14 إماراتياً».

واختتم: «يتطلب من حكام الدرجة الثالثة البقاء ثلاث سنوات متواصلة في مزاولة التحكيم قبل الترشح إلى الفئة الثانية، وبعد عامين الترشح للدرجة الأولى، ويحق للاتحادات الوطنية بناءً على توجيهات الاتحادات القارية تهيئة وترشيح عناصر شابة لنيل الشارة القارية، بما يخدم مستقبل التحكيم واستمرارية هذا الجانب الحيوي في اللعبة».

• مباريات الموسم الجديد تشمل: 104 للرجال، و50 للشباب، و84 للناشئين، و103 للأشبال، و138 للصغار.

• 58 حكماً وحكمة في القائمة الرسمية المعتمدة من قبل اتحاد اليد.