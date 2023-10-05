الامارات | 1500 لاعب ولاعبة يشاركون في بطولات «الجودو» بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه اتحاد الإمارات للجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الجودو العالمية الثلاث في أبوظبي، دعوة لرئيس الاتحاد الدولي ماريوس فايزر لحضور فعاليات البطولات التي تشهد مشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون 80 دولة، من 24 الجاري إلى الثالث من نوفمبر المقبل.

وتشهد البطولات الثلاث: (الجراند سلام)، و(المحاربين القدامى)، و(الكاتا) مشاركة كبيرة بواقع 65 دولة في «الجراند سلام»، و51 دولة في بطولة المحاربين القدامى، كما أعلنت 29 دولة مشاركتها في بطولة «الكاتا».