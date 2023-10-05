الامارات | انطلاق «بطل الإمارات للشراع الحديث» السبت في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق السبت المقبل منافسات الجولة الخامسة من بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث (سباق أبوظبي للريجاتا) وتشهد مشاركة قوية ومتوقعة لأكثر من 60 متسابقاً وبحاراً في فئات البطولة المتنوعة. وتضم المنافسة فئات الأوبتيمست للناشئين والإلكا بفروعها المختلفة (4 و6 و7)، كما تنطلق أيضاً الأحد منافسات بطولة الشراع الحديث لأصحاب الهمم (باهيا)، التي تقام أيضاً مع تفاصيل هذه الجولة.

وتأتي الجولة الخامسة كي تقام للمرة الأولى في أبوظبي هذا الموسم وبمشاركة قوية للمدارس والأندية المختصة بالشراع الحديث، ومن المقرر أن تقام الجولة السادسة والختامية من البطولة في دبي ديسمبر المقبل.

وتعد فئات الشراع الحديث مهمة من ناحية تحضير وإعداد البحارة للمشاركات المستقبلية، وتجهيزهم كي يكونوا نواة أساسية لمنتخبات الشراع المختلفة التي تحضر في الألعاب العالمية والأولمبية والآسيوية أيضاً.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في اليوم الأول السبت بمشاركة كل الفئات من الـ12 ظهراً حتى الخامسة عصراً، ثم تختتم مع تصفيات وسباقات مختلفة يوم الأحد الذي سيشهد أيضاً تتويج الأوائل والفائزين في ختام المنافسة، كما ستنظم اللجنة السباق في المنطقة التي تقع خارج جزيرة اللولو عبر المسار الذي سيتم وضعه للمنافسة، وستكون الرياح ملائمة خلال هذا اليوم من أجل إقامة تفاصيل المنافسة.