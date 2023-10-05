الامارات | منتخب المبارزة يشارك في 5 بطولات عالمية الشهر الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك منتخب المبارزة في خمس بطولات عالمية خلال أكتوبر الجاري. وأكد علي المرزوقي، المدير التنفيذي لاتحاد المبارزة في تصريح صحافي أن «البداية ستكون من خلال مشاركة منتخب (السابر عموم) في بطولة (الستلايت) في الكويت من 12 إلى 18 أكتوبر، كما يشارك منتخب الأيبيه في بطولة الستلايت في كرواتيا، ومنتخب الفلوريه في بطولة الستلايت في أوزبكستان، ومنتخب الناشئين للسابر في الدوري الأوروبي في المجر، وكذلك مشاركة المنتخب في دورة الرياض من 23 إلى 27 الجاري».