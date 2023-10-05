الامارات | اكتمال الترتيبات في الفجيرة لانطلاق مونديال بناء الأجسام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتملت في الفجيرة الترتيبات الكاملة لانطلاق منافسات مونديال بناء الأجسام للهواة والمحترفين، حيث تنطلق البطولة العالمية غداً، وتقام منافساتها في مجمع زايد الرياضي. ووصل إلى الفجيرة أمس رئيس الاتحاد الدولي الدكتور الإسباني روفائيل سانتوغا لمتابعة منافسات البطولة. وأعلنت اللجنة المنظمة استعدادها الكامل لانطلاق المنافسات التي تقام بمشاركة نخبة من أبرز أبطال العالم لكلا الجنسين، والتي تشهد الساعة العاشرة صباح اليوم عملية التسجيل والميزان.

وتفقّد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، مكان إقامة البطولة، وأشاد بالجهود المبذولة لإخراج المنافسات بشكل لائق وبما يتناسب ومكانة البطولات الرياضية التي تقام في الفجيرة، مؤكداً أن بطولات بناء الأجسام التي تقام سنوياً في الفجيرة تعد أبرز البطولات التي تنظم على مستوى العالم في الجوانب الفنية والتنظيمية وبالنظر أيضاً للنجوم المشاركين.