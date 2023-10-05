الامارات | 5 تعاقدات جديدة في «المحترفين» تفرض حضورها على قائمة هدافي الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت خمسة تعاقدات على صعيد اللاعبين المحترفين الأجانب، حضورها القوي على قائمة هدافي دوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم، بعد انتهاء أربع جولات من موسم 2023-2024، أبرزها السويسري هاريس سيفيروفيتش، صاحب الأربعة الأهداف والمتشارك في صدارة قائمة الهدافين مع نجوم يواصلون لمواسم جديدة ارتباطهم بالدوري، وهم: هداف الموسم الماضي ولاعب نادي العين التوغولي لابا كودجو، والمغربي وليد آزارو، والبرازيلي كايو لوكاس، اللذان ارتبط اسمهما مع عجمان والشارقة منذ 2021.

وواصل الوافدون الجدد تأكيد مزاحمتهم لنجوم دوري أدنوك للمحترفين، بدخول كل من محترف شباب الأهلي الإسرائيلي مؤنس دبور، والفرنسي يوسف نيكتيه، المنضم يونيو الماضي إلى بني ياس قادماً من الاتفاق السعودي، في شراكة على مركز وصافة الهدافين برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، بفارق هدف عن كل من الإيطالي مانولو غابياديني، أبرز صفقات النصر للموسم الجديد، ولاعب نادي الجزيرة الإسباني أليخاندرو بوزيلو، اللاعب السابق لـ«قونيا سبور» التركي.

للإطلاع على أبرز خمس صفقات جديدة سجلت حضوراً قوياً في صدارة الهدافين بعد مرور أربع جولات من انطلاق المسابقة، يرجى الضغط على هذا الرابط.