تعادل مثير بين زد وبلدية المحلة 3/3 في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل الفريق الأول لنادي زد مع بلدية المحلة بثلاثة أهداف لكل فريق، خلال المباراة التي اقيمت بينهما منذ قليل في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاءت أحداث المباراة مثيرة، وشهد الشوط الأول إحراز خمسة أهداف، حيث تقدم بلدية المحلة مبكرا وتحديدا في الدقيقة 11 عن طريق، اللاعب فيبو أكيم، ثم تعادل زد بعدها بدقيقتين عن طريق مصطفى زيكو في 13، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لزد في الدقيقة 24.

ونجح بلدية المحلة في تعديل النتيجة بالدقيقة 26، عن طريق اللاعب حسام أشرف، وبعدها تقدم زد مرة أخرى عن طريق شادي حسين في الدقيقة 44.

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني، وتعادل فريق بلدية المحلة عن طريق عبد الرحمن سمانة في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة رفع فريق زد رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الدوري بشكل مؤقت، بينما رفع بلدية المحلة رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس.