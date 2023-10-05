الدوري الإنجليزي.. 6 تصديات تترشح لجائزة الأفضل عن شهر سبتمبر

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي قائمة بها 6 تصديات تترشح لجائزة الأفضل عن شهر سبتمبر.

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات