الدوري الإنجليزي.. 6 تصديات تترشح لجائزة الأفضل عن شهر سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش
أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي قائمة بها 6 تصديات تترشح لجائزة الأفضل عن شهر سبتمبر.
لمشاهدة قائمة الـ 6 تصديات المرشحة لأفضل عن شهر سبتمبر: اضغط هنا
وجاءت القائمة كالآتي:
جوردان بيكفورد - إيفرتون ضد شيفيلد يونايتد - 2 سبتمبر 2023
جولييلمو فيكاريو - توتنهام ضد بيرنلي - 2 سبتمبر 2023
إيديرسون - مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد - 16 سبتمبر 2023
ديفيد رايا - أرسنال ضد توتنهام - 24 سبتمبر 2023
روبرت سانشيز - تشيلسي ضد أستون فيلا - 24 سبتمبر 2023
أليسون بيكر - ليفربول ضد توتنهام - 30 سبتمبر 2023