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الدوري الإنجليزي.. 6 تصديات تترشح لجائزة الأفضل عن شهر سبتمبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي قائمة بها 6 تصديات تترشح لجائزة الأفضل عن شهر سبتمبر.

لمشاهدة قائمة الـ 6 تصديات المرشحة لأفضل عن شهر سبتمبر: اضغط هنا

وجاءت القائمة كالآتي:

جوردان بيكفورد - إيفرتون ضد شيفيلد يونايتد - 2 سبتمبر 2023

جولييلمو فيكاريو - توتنهام ضد بيرنلي - 2 سبتمبر 2023

إيديرسون - مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد - 16 سبتمبر 2023

ديفيد رايا - أرسنال ضد توتنهام - 24 سبتمبر 2023

روبرت سانشيز - ضد أستون فيلا - 24 سبتمبر 2023

أليسون بيكر - ضد توتنهام - 30 سبتمبر 2023

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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