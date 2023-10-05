شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. بلدية المحلة يحصد نقطة ويتعادل مع زد 3 /3 بـ10 لاعبين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق بلدية المحلة نقطة عقب التعادل مع نظيره زد بنتيجة 3/3 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى الممتاز ( دورى نايل ) .

تقدم لبلدية المحلة فيبو أكيم في الدقيقة 11 ، وتعادل زيكو لزد في الدقيقة 13، ونجح زيكو في التقدم لزد في الدقيقة 24، ويعود حسام أشرف سريعا ليتعادل لبلدية المحلة في الدقيقة 26، ثم يتقدم شادي حسين مرة أخرى لزد في الدقيقة 44 ، و في أحداث الشوط الثانى تمكن فريق البلدية من أحراز الهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 62 عن طريق الرحمن سمانه .

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد فريق زد للنقطة السابعة محتلا المركز الاول مؤقتا فى ترتيب جدول دورى نايل بينما جاء فريق بلدية المحلة فى المركز السادس برصيد 4 نقاط .

وشهدت أحداث اللقاء طرد ماجد هانى لاعب فريق بلدية المحلة في الدقيقة 51 ليكتمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين و ظهروا بشكل جيد أيضا وتمكنوا من إحراز هدف التعادل .

وجاءت أحداث المباراة متكافئة بين لاعبى الفريقين.

وخاض فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي لالا – محمد إسماعيل – محمد سمير – محمد أشرف.

خط الوسط: بيتر زيلو - عبد الله مجدي – محمود صابر - مصطفى سعد.

الهجوم: – شادي حسين – مصطفى "زيكو".

وبينما جاء تشكيل فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الروؤف كالتالي:

حراسة المرمى : محمود ماهر.

خط الدفاع : أحمد العش - محمد رجب - أحمد رضا - حسام حسن.

خط الوسط : يوسف حسن - ماجد هاني - إسلام مرزوق - عبدالرحمن سمان.

خط الهجوم : حسام أشرف.