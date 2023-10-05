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شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل ..النيجيري فيبو أكيم يحصد جائزة رجل مباراة بلدية المحلة وزد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصد النيجيري فيبو أكيم لاعب فريق بلدية المحلة جائزة رجل مباراة فريقه أمام زد عقب اختياره من قبل رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد التألق في اللقاء، حيث أحرز هدف وساهم في صناعة هدفين.
وتمكن فريق بلدية المحلة من حصد نقطة عقب التعادل مع نظيره زد بنتيجة 3/3 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى الممتاز ( دورى نايل ) .
تقدم لبلدية المحلة فيبو أكيم في الدقيقة 11 ، وتعادل زيكو لزد في الدقيقة 13، ونجح زيكو في التقدم لزد في الدقيقة 24، ويعود حسام أشرف سريعا ليتعادل لبلدية المحلة في الدقيقة 26، ثم يتقدم شادي حسين مرة أخرى لزد في الدقيقة 44 ، وفي أحداث الشوط الثانى تمكن فريق البلدية من إحراز الهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 62 عن طريق الرحمن سمانه .
وبهذة النتيجة يرتفع رصيد فريق زد للنقطة السابعة محتلا المركز الاول مؤقتا فى ترتيب جدول دورى نايل بينما جاء فريق بلدية المحلة فى المركز السادس برصيد 4 نقاط .
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