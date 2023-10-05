شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مواجهة المقاولون العرب وسموحة في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقي غريب المدير الفني بنادي المقاولون العرب، وأحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، تشكيلى فريقيهما، في اللقاء الذي يجمعهما اليوم، الخميس، على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة دورى نايل 2023 /2024.

وجاء تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سموحة في دوري نايل كالتالي: "حراسة المرمى : محمود أبو السعود، وخط الدفاع : أحمد علاء ، لؤي وائل ، عماد الدين أبو بكر، وخط الوسط : جوزيف أوشايا ، أحمد فوزي ، أحمد الشيمي ، محمد شوقي غريب، خط الهجوم :عبدالرحمن جبنة ، محمد سالم ، أمادو نياص".

فيما جاء تشكيل سموحة لمواجهة المقاولون العرب كما يلي: "حراسة المرمى : الهاني سليمان، وخط الدفاع : محمود وحيد ، أحمد حكم ، محمد المغربي ، شريف رضا، وخط الوسط : عمرو قلاوة ، حمدي علاء ، أحمد خالد، وخط الهجوم : لحسن دحدوح ، مصطفى البدري ، فادي فريد".

مباراة اليوم صعبة على كلا الفريقين، حيث حقق سموحة الفوز على بلدية المحلة بهدفين نظيفين فى الجولة الثانية، بينما خطف المقاولون العرب تعادلات ثمينا أمام الزمالك بهدف لمثله فى نفس الجولة.

يحتل فريق سموحة المركز الثالث فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 4 نقاط. حيث فاز الفريق فى مباراة وتعادل فى أخرى ولم يتذوق طعم الخسارة، سجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفا.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة، حيث تعادل فى مباراة وخسر مثلها ولم يحقق أى فوز، سجل لاعبوه هدفا واستقبلت شباكهم 3 أهداف.