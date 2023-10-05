شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يهنئ نظيره المغربي على استضافة كأس العالم في ملف مشترك مع البرتغال وإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي، برقية تهنئة إلى نظيره المغربي؛ تتضمن تهنئه المغرب الشقيق على استضافة منافسات كأس العالم 2030 في ملف مشترك مع البرتغال واسبانيا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، على تميز العلاقات القائمة بين مصر والمغرب، والروابط الأخوية التى تجمع شعوب البلدين، مؤكداً ثقته فى حسن ضيافة واستضافة كأس العالم بالتعاون مع الدول الشريكة .

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة نسخة كأس العالم 2030، فى ثلاث قارات وستة دول، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ البطولة الأعرق للعبة .

وأصدر الفيفا، بيانا رسميا، قال فيه:"في عام 2030، ستجمع بطولة كأس العالم لكرة القدم ثلاث قارات وستة دول، مما يدعو العالم أجمع للانضمام إلى الاحتفال باللعبة الجميلة والمئوية وكأس العالم لكرة القدم نفسها".

وقال فيفا فى بيان رسمى: "وافق مجلس الفيفا بالإجماع على منح تنظيم كأس العالم 2030 للملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا."

وأضاف البيان: "كما وافق مجلس فيفا بالإجماع على إقامة احتفالية بذكرى مرور 100 عاما على تنظيم البطولة للمرة الأولى فى أوروجواى، وتشهد تلك الاحتفالية إقامة 3 مباريات من البطولة في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي على التوالي".

وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: "في عالم منقسم، يتحد الفيفا وكرة القدم. "وافق مجلس فيفا، الذي يمثل عالم كرة القدم بأكمله، بالإجماع على الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم فيفا، التي أقيمت نسختها الأولى في الأوروجواي عام 1930، بالطريقة الأنسب. ونتيجة لذلك، سيتم الاحتفال في أمريكا الجنوبية وستنظم ثلاث دول في أمريكا الجنوبية - الأوروجواي والأرجنتين وباراجواي - مباراة واحدة لكل من كأس العالم 2030."

وأضاف رئيس الفيفا "اتفق مجلس الفيفا أيضا بالإجماع على أن العرض الوحيد لاستضافة كأس العالم 2030 سيكون العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا". كرة القدم ولكن أيضًا في توفير التماسك الاجتماعي والثقافي الفريد، يا لها من رسالة عظيمة للسلام والتسامح والاندماج".

وتابع:"في عام 2030، سيكون لدينا بصمة عالمية فريدة من نوعها، ثلاث قارات - أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية - ست دول - الأرجنتين والمغرب وباراجواي والبرتغال وإسبانيا وأوروجواي - ترحب بالعالم وتوحده بينما تحتفل معًا باللعبة الجميلة، المئوية وكأس العالم فى 6 دول من 3 قارات".

وتم الاتفاق أيضًا على أنه تماشيًا مع مبدأ التناوب بين الاتحادات القارية وتأمين أفضل ظروف استضافة ممكنة للبطولات، سيتم إجراء عمليات تقديم العطاءات لنسخة 2034 مع الاتحادات خارج تلك القارات مثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وقطر واتحاد أوقيانوسيا لاستضافة كأس العالم 2034 إن الحد الأدنى من متطلبات الاستضافة، كما وافق عليها مجلس فيفا مسبقًا في 23 يونيو 2023 فيما يتعلق بكأس العالم 2030، سيشكل أيضًا أساس عملية تقديم العطاءات هذه، حيث سيتم تعيين المضيفين في كونجرس منفصل للفيفا."