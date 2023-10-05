شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلي أول فريق مصري يتأهل للمربع الذهبي الأفريقي للمرة الثانية على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل بطلات فريق كرة اليد بالنادي الأهلي أسماءهن في سجلات تاريخ الرياضة المصرية، بعد تأهلهن للمربع الذهبي مرتين متتاليتين في بطولة أفريقيا للأندية، وذلك بعدما حجزن مقعدهن في الدور قبل النهائي من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة حاليا في الكونغو برازافيل.

ونجح فريق سيدات يد الأهلي في التأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس التي استضافها النادي الأهلي في مايو الماضي، وتأهلن للدور نفسه في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة الثانية على التوالي في بطولتين أفريقيتين متتاليتين، ليسجلن أسماءهن أول فريق مصري على مستوى الفريق الأول للسيدات يتأهل للدور قبل النهائي مرتين متتاليتين في منافسات كرة اليد.

ومن المقرر أن يلتقي فريق سيدات الأهلي مع فريق بترو أتليتكو الأنجولي الساعة 5:30 مساء غد الجمعة، في الدور قبل النهائي من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

وكان فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي قد حصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي أقيمت في مايو الماضي، بعد الفوز على فريق أوتوهو الكونغولي بنتيجة (29-16) في مباراة تحديد المركز الثالث.

تضم قائمة سيدات يد الأهلي في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.

يرافق البعثة في الكونغو خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي رئيسا للبعثة، ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، محمد عادل مديرا فنيا، أشرف عواض مدربا مساعدا، وغادة حسام مدرب، محمد سليمان مدير إداري.