شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تنسحب من بطولة أمريكا للاسكواش بسبب إصابة القدم والان مع تفاصيل الخبر
وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التى تقدر بـ 196 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش.
ومن المقرر أن تحل هانيا الحمامي المصنفة الثالثة محل جوهر باعتبارها المصنفة الثانية في الحدث البلاتيني الثالث لهذا الموسم.
وتقام بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش في الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر في مركز آرلين سبيكتر الأمريكي للاسكواش - وستواجه الحمامي واحدة من، سلمى الطيب، أو هناء رمضان في الجولة التمهيدية الثانية.
فيما انتقلت النيوزيلندية جويل كينج الآن إلى المركز الثالث، حيث ستواجه في الدور الثاني إما الويلزية إميلي ويتلوك أو الفرنسية إنورا فيلارد في انتظار المصنفة الرابعة عالميًا، بينما تصعد نور الطيب، الفائزة ببطولة جنوب غرب المفتوحة، إلى المركز الرابع.
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