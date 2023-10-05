شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تنسحب من بطولة أمريكا للاسكواش بسبب إصابة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطرت نوران جوهر، حاملة اللقب والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش للانسحاب من بطولة أمريكا المفتوحة المقبلة بسبب إصابة في القدم، والتي تعرضت لها البطلة المصرية على هامش مشاركتها في بطولة قطر كلاسيك للسيدات التي أقيمت بالدوحة الشهر الماضي.

وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التى تقدر بـ 196 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وتحمل نوران جوهر لقب النسخة الأخيرة من بطولة أمريكا، حيث كانت جوهر قد فازت في مباراة الدور النهائي على مواطنتها نور الشربيني المصنفة الثالثة عالميا بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 9-11, 11-7, 11-6 .

ومن المقرر أن تحل هانيا الحمامي المصنفة الثالثة محل جوهر باعتبارها المصنفة الثانية في الحدث البلاتيني الثالث لهذا الموسم.

وتقام بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش في الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر في مركز آرلين سبيكتر الأمريكي للاسكواش - وستواجه الحمامي واحدة من، سلمى الطيب، أو هناء رمضان في الجولة التمهيدية الثانية.

فيما انتقلت النيوزيلندية جويل كينج الآن إلى المركز الثالث، حيث ستواجه في الدور الثاني إما الويلزية إميلي ويتلوك أو الفرنسية إنورا فيلارد في انتظار المصنفة الرابعة عالميًا، بينما تصعد نور الطيب، الفائزة ببطولة جنوب غرب المفتوحة، إلى المركز الرابع.