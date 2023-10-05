شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يستبعد أحمد الشيخ من قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق الليلة، استعدادا لمواجهة الجونة بالدوري الممتاز، عصر غدا الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز (موسم 2023/2024).
وشهدت قائمة زعيم الثغر لمواجهة الفريق الساحلي، غياب الجناح أحمد الشيخ، بسبب الإصابة، وجاءت اختيارات العشري لمباراة الجونة على النحو التالي: "المهدي سليمان وعمر صلاح، وهشام صلاح وأحمد ياسين، وسيف تقا ومحمود شبانه، وكريم الديب ومصطفى إبراهيم، وعمرو صالح ومورو ساليفو، وخالد الغندور وزغلول الدسوقي، وأحمد عيد ورجب عمران، وعمر الوحش وهاني الطامي، وبنجامين وبيكالي أوبامي، وأحمد عادل ميسي ومابولولو".
وهدد العشرى اللاعبين المقصرين في الفريق بعد الخسارة أمام الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضى ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.
وحصد فريق الإسماعيلى أول ثلاث نقاط في دورى نايل بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية.
وعاد الاتحاد السكندري، للتدريبات الجماعية السبت، بعد انتهاء الراحة السلبية التي كان الجهاز الفني منحها للاعبين بعد الخسارة أمام الإسماعيلي في دوري نايل.
ويستعد زعيم الثغر لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية في الجولة الثالثة من مسابقة دوري نايل، ويمتلك الاتحاد السكندري 3 نقاط في رصيده وهي محصلة فوز علي سيراميكا بهدف للأنجولي مابولولو فى أولى مباريات الفريقين بالدوري.
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