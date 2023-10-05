شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يستبعد أحمد الشيخ من قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق الليلة، استعدادا لمواجهة الجونة بالدوري الممتاز، عصر غدا الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

وشهدت قائمة زعيم الثغر لمواجهة الفريق الساحلي، غياب الجناح أحمد الشيخ، بسبب الإصابة، وجاءت اختيارات العشري لمباراة الجونة على النحو التالي: "المهدي سليمان وعمر صلاح، وهشام صلاح وأحمد ياسين، وسيف تقا ومحمود شبانه، وكريم الديب ومصطفى إبراهيم، وعمرو صالح ومورو ساليفو، وخالد الغندور وزغلول الدسوقي، وأحمد عيد ورجب عمران، وعمر الوحش وهاني الطامي، وبنجامين وبيكالي أوبامي، وأحمد عادل ميسي ومابولولو".