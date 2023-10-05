شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. سموحة يتقدم على المقاولون العرب 2 - 1 في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق سموحة الشوط الأول مُتقدما على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حالياً على استاد الإسكندرية، في الأسبوع الثالث من مسابقة دورى نايل 2023 /2024.

تقدم سموحة في الدقيقة 18بعد ركلة ركنية على يمين مرمى المقاولون العرب، وصلت لأقدام مصطفى البدرى الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى، وتعادل المقاولون في الدقيقة 30 بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق جوزيف أوتشايا بتسديدة ذكية في الزواية اليسرى للمرمى، وعاد سموحة للتقدم من ركلة الجزاء عن طريق فادي فريد بتسديدة قوية في منتصف المرمى.

وجاء تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سموحة في دوري نايل كالتالي: "حراسة المرمى : محمود أبو السعود، وخط الدفاع : أحمد علاء ، لؤي وائل ، عماد الدين أبو بكر، وخط الوسط : جوزيف أوشايا ، أحمد فوزي ، أحمد الشيمي ، محمد شوقي غريب، خط الهجوم :عبد الرحمن جبنة ، محمد سالم ، أمادو نياص".

فيما جاء تشكيل سموحة لمواجهة المقاولون العرب كما يلي: "حراسة المرمى : الهاني سليمان، وخط الدفاع : محمود وحيد ، أحمد حكم ، محمد المغربي ، شريف رضا، وخط الوسط : عمرو قلاوة ، حمدي علاء ، أحمد خالد، وخط الهجوم : لحسن دحدوح ، مصطفى البدري ، فادي فريد".

مباراة اليوم صعبة على كلا الفريقين، حيث حقق سموحة الفوز على بلدية المحلة بهدفين نظيفين فى الجولة الثانية، بينما خطف المقاولون العرب تعادلات ثمينا أمام الزمالك بهدف لمثله فى نفس الجولة.

يحتل فريق سموحة المركز الثالث فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 4 نقاط. حيث فاز الفريق فى مباراة وتعادل فى أخرى ولم يتذوق طعم الخسارة، سجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفا.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة، حيث تعادل فى مباراة وخسر مثلها ولم يحقق أى فوز، سجل لاعبو هدفا واستقبلت شباكهم 3 أهداف.