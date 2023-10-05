شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤكد ثقته فى نجاح ملف السعودية لاستضافة مونديال 2034 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي، لنظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي ال سعود؛ بخالص الأمنيات والتوفيق وثقته في الملف المنتظر تقديمه من المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، علي العلاقات الأخوية المتميزة على كافة المستويات السياسية والشعبية بين مصر والسعودية، مؤكداً ثقته في نجاح ملف استضافة كأس العالم للمملكة العربية السعودية.
على صعيد متصل ، أرسل وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي، برقية تهنئة إلى نظيره المغربي؛ تتضمن تهنئه المغرب الشقيق على استضافة منافسات كأس العالم 2030 في ملف مشترك مع البرتغال واسبانيا.
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