شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤكد ثقته فى نجاح ملف السعودية لاستضافة مونديال 2034 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي، لنظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي ال سعود؛ بخالص الأمنيات والتوفيق وثقته في الملف المنتظر تقديمه من المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، علي العلاقات الأخوية المتميزة على كافة المستويات السياسية والشعبية بين مصر والسعودية، مؤكداً ثقته في نجاح ملف استضافة كأس العالم للمملكة العربية السعودية.