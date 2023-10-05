شكرا لقرائتكم خبر عن «الحديريات» تنظم سلسلة سباقات قوارب التنين للمرة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف جزيرة الحديريات، الوجهة الترفيهية والرياضية الرائدة التي طورتها «مُدن العقارية» في أبوظبي، «سلسلة الحديريات لسباقات قوارب التنين» على شاطئ مرسانا خلال عطلة نهاية أسبوع مملوءة بالتشويق والمرح.

يقام السباق لمسافة 200 متر ضمن 6 فئات: مفتوحة، مختلطة، سيدات، شركات، مجتمع، مدارس/ جامعات، وستخوض الفرق المُنافسة في كل فئة ضمن الأدوار التمهيدية ونصف النهائي والنهائي، ويُرحب بحضور الجمهور للاستمتاع بالحدث وتشجيع المتسابقين.

وتعد سلسلة الحديريات لسباقات قوارب التنين من أبرز الأحداث الرياضية في جزيرة الحديريات، ويأتي تنظيمها تجسيداً للمكانة الرائدة التي تحظى بها العاصمة بصفتها وجهة رياضية عالمية مميزة، وإضاقة جديدة على جدول فعاليات جزيرة الحديريات الرياضية.

ويعد سباق قوارب التنين تقليداً صينياً قديماً، ويرمز إلى احتضان الثقافات المتنوعة، ويعزز روح الفريق والعمل الجماعي، ويشجع على أسلوب حياة مفعم بالنشاط والحيوية، وتحظى هذه الرياضة بحضور قوي في المنطقة، ويمارسها الكثير من الهواة من جنسيات مختلفة، وقد نجحوا على مر السنين في نسج علاقات قوية عبر مشاركاتهم في العديد من الأحداث الرياضية الوطنية والدولية.