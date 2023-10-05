شكرا لقرائتكم خبر عن قمة لبيروت والأهلي المصري في عربية السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

تتجه أنظار عشاق كرة السلة العربية إلى صالة نادي الغرافة لمتابعة القمة المرتقبة التي ستجمع فريقي بيروت اللبناني والأهلي المصري في السابعة مساء الجمعة بتوقيت قطر ضمن البطولة العربية الـ35 لأندية كرة السلة للرجال، فيما تقام 5 مباريات أخرى في بقية المجموعات في ختام الدور التمهيدي ستحدد صدارة المجموعات الأربع حيث يلتقي دينامو اللبناني مع اتحاد الجزائر، والاتحاد السكندري والسيب العماني، والاتحاد الليبي مع دجلة، والقادسية مع وحدة صنعاء، ونادي قطر والمحرق.

وكان الأهلي المصري واصل صدارته للمجموعة الرابعة الحديدية بعد فوزه على مجد طنجة المغربي بنتيجة 85–71، بنجاحه في تعطيل الماكينات المغربية في النصف الثاني من المباراة بعدما تفوقت في الشوط الأول 41–40 ثم الربع الثالث 63–58، قبل أن يضرب الأهلي بقوة في الربع الرابع ويسجل 27 نقطة مقابل 8 للمغربي وكفل الفارق الفوز للأهلي الذي تنتظره موقعة صعبة أمام بيروت اللبناني اليوم الجمعة.

وفي نفس المجموعة حقق بيروت فوزاً مئوياً هو الثاني على التوالي على الاتحاد الليبي بنتيجة 102–81، بعد تفوقه في الأشواط الأربعة 28–18 و26-25 و27-23 و21-16، وستكون قمة بيروت ذات طبيعة خاصة من حيث المتعة الفنية وتحديد الصدارة.

وفي المجموعة الأولى، حافظ الكويت الكويتي حامل اللقب على الصدارة بعد فوزه على قطر المستضيف 82–54 مؤكداً علو كعبه في النسخة الجديدة وحرصه على عدم التفريط باللقب الذي حققه على أرضه العام الماضي، كما حقق المحرق البحريني فوزاً كبيراً على خدمات البريج الفلسطيني 110–86.

ومن المقرر حصول جميع الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر على راحة السبت، على أن تعود المنافسات الأحد.