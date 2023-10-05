شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات مكثفة لكأس العالم لهواة الجولف في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترب موعد انطلاق بطولة العالم لهواة الجولف، مع بقاء أسبوعين على ضربة بداية البطولة المقرر إقامتها في العاصمة أبوظبي على ملاعب نادي «أبوظبي للجولف» خلال الفترة من 18 وحتى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة كبار المصنفين والمصنفات عالمياً، بعدما أكد نجوم ونجمات اللعبة التواجد في «المونديال» قادمين من 36 دولة، في حدث يترقبه عشاق اللعبة عالمياً، ويرسم الطريق نحو النجومية.

وتحط بطولة العالم لهواة الجولف لعام 2023 الرحال للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستضيفها اتحاد الإمارات للجولف، وتقام تحت رعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، وتشهد النسخة 33 من «كأس إيزنهاور» للرجال التي تقص شريط المنافسات خلال الفترة من 18 وحتى 21 من هذا الشهر، وتتبعها في الفترة من 25 وحتى 28 الشهر الجاري بانطلاق النسخة 30 من منافسات «كأس إسبيريتو سانتو» للسيدات.

ويتقدم المصنف الأول على العالم الجنوب إفريقي كريستو لامبرخت قائمة المنافسين على «كأس إيزنهاور»، فيما تدخل السويدية إنغريد ليندبلاد منافسات «كأس إسبيريتو» في أبوظبي وهي في صدارة التصنيف العالمي للسيدات.

وقال اللواء الطيار «م» عبدالله الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف: «تحرص الإمارات دائماً على استضافة أكبر الأحداث العالمية، مستندة في ذلك إلى البنى التحتية العملاقة والخبرات المتراكمة والاحترافية العالية لأبناء الدولة، كما تحرص على الخروج بحدث الاستضافة بالصورة المعهودة من النجاحات، والتي تصنع من كل حدث منها نسخة استثنائية، ونتطلع في اتحاد الإمارات للجولف، للسير قدماً على النهج ذاته في 2023 إلى تقديم نسخة استثنائية من البطولة».

وأضاف: «لدينا تطلعات كبيرة في الاتحاد برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وأعضاء مجلس الإدارة، في أن تسهم استضافة البطولة في مواكبة استراتيجياتنا في الاتحاد، ليس على صعيد المساهمة في تطوير الجولف المحلي فحسب، ولكن في المساهمة أيضاً في تطوير وزيادة انتشار اللعبة بدول المنطقة».